تراجع مؤشرات بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

المستقلة/أمل نبيل/استقرت مؤشرات البورصة العراقية في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،ثالث جلسات الأسبوع، وانخفض مؤشر بورصة العراق بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 569.31 نقطة.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة 2.8 مليار سهم، بقيمة 1.6 مليون دينار عبر تنفيذ 440 صفقة.
وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 23 شركة، ارتفع منها شركات، وانخفضت 8
شركات، بينما استقرت أسعار 4 شركات دون تغيير.
تعاملات المستثمرين
بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 86مليون سهم بقيمة بلغت 2 مليون دينار، من خلال تنفيذ 7 صفقات على أسهم 5 شركات.
وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 6 مليون سهم بقيمة بلغت 105مليون دينار من خلال تنفيذ  34صفقة على أسهم  3شركات .
الشركات الأكثر ربحية
– المصرف الأهلي.
– أسماك الشرق الأوسط

– الموصل لمدن الألعاب.

الشركات الأكثر خسارة
-الخير للاستثمار المالي.
-المصرف المتحد.
-مصرف الموصل.

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