تراجع مؤشرات بورصة العراق في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء

المستقلة/أمل نبيل/تراجعت مؤشرات البورصة العراقية في ختام تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء.

وانخفض مؤشر بورصة العراق بنسبة 1.02% ليصل إلى  مستوى 595.2 نقطة.

وبلغ إجمالي كمية التداول خلال تعاملات اليوم 5.5 مليار سهم بقيمة  2.7 مليار جنيه ، عبر تنفيذ 721 صفقة منفذة

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 44 شركة، ارتفع منها 4 شركات ، وانخفضت 22 شركة، بينما استقرت أسعار 18 شركات دون تغيير .

 تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 1609 مليار سهم بقيمة  بلغت 1.2 مليار دينار، من خلال تنفيذ 82 صفقة على أسهم 7 شركات .

 

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 108 مليون سهم بقيمة بلغت 93 مليون دينار من خلال تنفيذ 20 صفقة على أسهم 5 شركات.

في حين بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 313 مليون سهم بقيمة بلغت 215 مليون دينار من خلال تنفيذ 36 صفقة على أسهم 5 شركات

الشركات الأكثر ربحية

– صناعة وتجارة الكرتون.

– نقل المنتجات النفطية.

– فندق بابل.

الشركات الأكثر خسارة 

– الوئام للاستثمار المالي.

– مصرف الموصل.

– مصرف أشور .

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