تراجع مؤشرات بورصة العراق في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء
المستقلة/أمل نبيل/تراجعت مؤشرات البورصة العراقية في ختام تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء.
وانخفض مؤشر بورصة العراق بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 595.2 نقطة.
وبلغ إجمالي كمية التداول خلال تعاملات اليوم 5.5 مليار سهم بقيمة 2.7 مليار جنيه ، عبر تنفيذ 721 صفقة منفذة
وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 44 شركة، ارتفع منها 4 شركات ، وانخفضت 22 شركة، بينما استقرت أسعار 18 شركات دون تغيير .
تعاملات المستثمرين
بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 1609 مليار سهم بقيمة بلغت 1.2 مليار دينار، من خلال تنفيذ 82 صفقة على أسهم 7 شركات .
وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 108 مليون سهم بقيمة بلغت 93 مليون دينار من خلال تنفيذ 20 صفقة على أسهم 5 شركات.
في حين بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 313 مليون سهم بقيمة بلغت 215 مليون دينار من خلال تنفيذ 36 صفقة على أسهم 5 شركات
الشركات الأكثر ربحية
– صناعة وتجارة الكرتون.
– نقل المنتجات النفطية.
– فندق بابل.
الشركات الأكثر خسارة
– الوئام للاستثمار المالي.
– مصرف الموصل.
– مصرف أشور .
التعليقات مغلقة.