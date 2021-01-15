تراجع كورونا.. الأردن تسجل 808 إصابات جديدة و14 وفاة خلال يوم

المستقلة/-أحمد عبدالله/كشفتالأردن وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 808 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث اعتلت العاصمة الأردنية عمان قمة الإصابات ب(405).

وأوضحت الصحة الأردنية في تقرير لها اليوم، أن إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن ارتفع إلى (312,851) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حالية (13,025) حالة.

كما سجلت الصحة الأردنية (14) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4121) حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات (64) حالة، فيما غادرت (42) حالة اخري.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (470) حالة بحسب تقرير الصحة الاردنية.

بينما بلغ إجمالي عدد أسرة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم أمس (374) بنسبة إشغال

(%8)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم أمس (158) بنسبة إشغال (16%).

وأشارت الصحة الاردنية الي انه تم رصد شفاء (903) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (295,705) حالات.

كما تم إجراء (19,541) فحص مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,534,673) فحصة.