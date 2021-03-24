تراجع سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملات الأربعاء

المستقلة/-أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأربعاء على تراجع للجلسة الثانية، وسط ضغوط من القطاع البنكي ، حيث أغلق المؤشر العام عند أدنى مستوى في أسبوعين.

وتراجع المؤشر العام 25 نقطة وبنحو 0.3 في المائة ليغلق عند مستوى 9464 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 8.03 مليار ريال هي الأدنى في شهرين، وتأتي السيولة عبر تداول 290.9 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 343.4 ألف صفقة.

وتراجع سهم “بنك الرياض” بنحو 4.2 في المائة، حيث يتداول السهم بدون أحقية أرباح والبالغة 0.5 ريالا للسهم، فيما تراجعت أسهم “أرامكو السعودية” وكل من بنكي سامبا والأهلي بنسب تراوحت ما بين 0.6 و1.4 في المائة، في حين سجل الأخير تراجعه وللجلسة السادسة على التوالي.أنأنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأربعاء على تراجع للجلسة الثانية، وسط ضغوط من القطاع البنكي ، حيث أغلق المؤشر العام عند أدنى مستوى في أسبوعين.

وتراجع المؤشر العام 25 نقطة وبنحو 0.3 في المائة ليغلق عند مستوى 9464 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 8.03 مليار ريال هي الأدنى في شهرين، وتأتي السيولة عبر تداول 290.9 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 343.4 ألف صفقة.

وتراجع سهم “بنك الرياض” بنحو 4.2 في المائة، حيث يتداول السهم بدون أحقية أرباح والبالغة 0.5 ريالا للسهم، فيما تراجعت أسهم “أرامكو السعودية” وكل من بنكي سامبا والأهلي بنسب تراوحت ما بين 0.6 و1.4 في المائة، في حين سجل الأخير تراجعه وللجلسة السادسة على التوالي.هى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأربعاء على تراجع للجلسة الثانية، وسط ضغوط من القطاع البنكي ، حيث أغلق المؤشر العام عند أدنى مستوى في أسبوعين.

وتراجع المؤشر العام 25 نقطة وبنحو 0.3 في المائة ليغلق عند مستوى 9464 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 8.03 مليار ريال هي الأدنى في شهرين، وتأتي السيولة عبر تداول 290.9 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 343.4 ألف صفقة.

وتراجع سهم “بنك الرياض” بنحو 4.2 في المائة، حيث يتداول السهم بدون أحقية أرباح والبالغة 0.5 ريالا للسهم، فيما تراجعت أسهم “أرامكو السعودية” وكل من بنكي سامبا والأهلي بنسب تراوحت ما بين 0.6 و1.4 في المائة، في حين سجل الأخير تراجعه وللجلسة السادسة على التوالي.