تراجع حاد للأسهم والسندات التركية تخوفا من اضطراب العملة

المستقلة/أمل نبيل/تراجعت الأسهم والسندات والليرة التركية بعد أن أثار الإقالة المفاجئة لرئيس البنك المركزي القلق من أن البلاد تتجه نحو موجة جديدة من اضطرابات العملة.

في واحدة من أكثر عمليات البيع حدة منذ سنوات ، خسر مؤشر بورصة اسطنبول أكثر من 9٪ ، مما أدى إلى توقف التداول. كما تراجعت الليرة أكثر من 9٪ ، في حين ارتفعت عوائد السندات التركية المحلية والدولار.

وتؤكد الاضطرابات القلق من أن إبعاد الرئيس رجب طيب أردوغان عن ناجي أغبال بعد أربعة أشهر فقط من توليه منصب الحاكم ، يمثل نهاية فترة من السياسات التقليدية التي أعادت لفترة وجيزة مكاسب الليرة بعد تراجع بنسبة 20٪ العام الماضي. كان خليفة أغبال ، كاتب عمود وأستاذ جامعي ، من منتقدي الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة ، بما في ذلك الارتفاع الأكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

أدى الاندفاع إلى بيع العملة مع إعادة فتح الأسواق يوم الاثنين إلى إغراق الدعم لليرة من البنوك الحكومية ، وفقًا لمتداول بالعملة الأجنبية على دراية بالمعاملات غير مصرح له بالتحدث علنًا وطلب عدم الكشف عن هويته.

أثار قرار أردوغان بإقالة أغبال ، الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي ، تكهنات بأن البلاد ستبدأ مرة أخرى في تخفيف أسعار الفائدة. قبل أغبال ، انتقد المستثمرون في كثير من الأحيان السلطة النقدية لتركيا باعتبارها سريعة جدًا في التراجع عن التشديد وبطيئة جدًا في الاستجابة للمخاطر ، وكان آخرها في أغسطس 2018 ، عندما فقدت الليرة حوالي ربع قيمتها.