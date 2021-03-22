تراجع الدولار الأمريكي في ختام تعاملات الاثنين

المستقلة/-تراجع الدولار الأمريكي في ختام تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع العائد على السندات الأمريكية.

وانخفض الدولار مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1944 دولار، وتراجع بنسبة مماثلة أمام الين الياباني إلى 108.75 ين.

واستقرت الورقة الخضراء أمام الجنية الإسترليني عند مستوى 1.3868 دولار، لكنه تراجع بنسبة 0.6 بالمائة مقابل الفرنك السويسري إلى 92.30 فرنك.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 91.71، بعد أن سجل مستوى 92.15 في وقت سابق من التعاملات.