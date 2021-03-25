تراجع اسعار الذهب في ختام تعاملات الخميس

المستقلة/-تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وهبط سعر أوقية الذهب لأقل من1726 دولار للأوقية.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 1725.10 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1727.31 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 92.85.