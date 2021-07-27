تراجع اسعار الذهب بسبب استقرار الدولار الامريكي

المستقلة /- انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث ركز المستثمرون على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع والتخوف من تقليص دعمه النقدي ومع استقرار الدولار.

وانخفض سعر الذهب الفوري عند 1797.71 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:24 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1797.70 دولاراً للأوقية.

كما استقر مؤشر الدولار أقل بقليل من القمم الأخيرة وكان الدولار يرتفع على نطاق واسع لأكثر من شهر حيث تخشى الأسواق أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص دعمه النقدي.

في مكان آخر، تراجعت الفضة 0.1٪ إلى 25.14 دولارًا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.9٪ إلى 2632.75 دولارًا ، وتراجع البلاتين 0.4٪ إلى 1059.61 دولارًا

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