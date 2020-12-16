تراجع أسعار النفط متأثرا بانخفاض المخزونات الأمريكية

المستقلة/- تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء، متأثرة بتراجع مخزونات النفط الأمريكية.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم شهر فبراير بأكثر من 0.5% ما يعادل 28 سنتًا إلى 50.48 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم شهر يناير بنحو 0.6% ما يوازي 27 سنتًا إلى 47.35 دولار للبرميل.

وتراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم الحادي عشر من ديسمبر.