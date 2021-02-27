تداول تقرير يزعم إصابة مشاري البلام بتسمم في الدم

المستقلة /- تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا طبيا من حساب باسم ”زجران“ على موقع ”سناب شات“، منسوبا للفنان الكويتي مشاري البلام، الذي وافته المنية مساء الخميس الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وحمل التقرير مفاجأة بشأن سبب وفاة مشاري البلام، حيث قيل إن السبب المباشر وراء وفاته هو تعرضه لتسمم في الدم، أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

وزعم التقرير وجود تاريخ مرضي عانى منه مشاري البلام وسبب مرضي متوسط ساهم في تدهور وضعه الصحي، وهو معاناته من فشل كلوي وفشل بالكبد، إضافة إلى السبب الأصلي وهو إصابته بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد بسبب فيروس ”كوفيد-19″، كما أنه مصاب بمرض ”السكري“.

ويظهر التقرير المنسوب للفنان الراحل الاسم الكامل لمشاري البلام، وهو ”مشاري صالح محسن البلام“، وأنه توفي في العناية المركزة بمستشفى جابر بالكويت، في تمام الثامنة من مساء الخميس 25 فبراير عن عمر 49 عاما.

وأحدث التقرير الذي تم تداوله بين نشطاء التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل بين مشكك في صحته، ورافض لتداول مثل هذا التقرير، معتبرا إياه انتهاكا لخصوصية الفنان الراحل وأنه لا يجوز نشره.

وأعاد البعض نشر المعلومات الواردة في التقرير مشيرين إلى أن تلك الأمراض لم تحدث إلا بعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مستعيدين الجدل بشأن اللقاح والتشكيك فيه.