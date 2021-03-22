تخطط لزيادة الإنتاج..أرامكو السعودية تتوقع طلب قوي على النفط

المستقلة/- قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية اليوم الاثنين إن الشركة الوطنية العملاقة متفائلة بشأن سوق النفط وتتوقع تعافيا قويا للطلب، وقال “نحن متفائلون للغاية حيال الطلب على النفط مستقبلا”.

وبحسب تصريحات عن الرئيس التنفيذي للشركة نقلتها وكالة رويترز، فإن “أرامكو” تباشر أعمالاً هندسية لزيادة طاقة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يومياً.

وتدور مستويات الإنتاج الحالية للشركة حول 8 ملايين برميل نفط يومياً ضمن اتفاق تحالف أوبك+ لخفض المعروض في سوق النفط للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب مع تعرض سوق النفط لضربة قاسمة في بداية وباء كورونا في أبريل الماضي مع وصول الأسعار لمستويات تقترب من الصفر.

 

واتفقت السعودية ودول من خارج أوبك على رأسها روسيا على خفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل نفط يومياً بدءاً من مايو الماضي ولا زال تحالف أوبك+ يكبح 7.2 مليون برميل نفط يومياً عن الأسواق إضافة إلى مليون برميل نفط كبحتها السعودية طواعية منذ فبراير الماضي وتستمر حتى نهاية أبريل المقبل.

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