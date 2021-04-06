تحكيم عربي لمباراتي القوة الجوية والزوراء في دوري أبطال آسيا

تحكيم عربي لمباراتي القوة الجوية والزوراء في دوري أبطال آسيا

المستقلة/- عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أطقم التحكيم لمباراتي القوة الجوية والزوراء في تصفيات دوري أبطال آسيا.

وقرر الاتحاد الآسيوي تعيين طاقم تحكيم عماني بقيادة الدولي عمر مبارك اليعقوبي لقيادة مباراة القوة الجوية والوحدة السعودي في ملحق أبطال آسيا.

فيما يتولى البحريني الدولي نواف شكر الله قيادة مباراة الزوراء والوحدة الإماراتي.

وتقام مباراة القوة الجوية مع الوحدة في السعودية، كما يحل الزوراء ضيفا على الوحدة الإماراتي، مساء الأربعاء.