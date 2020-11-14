تحريك 13 دعوى ضد علي الصجري بتهمة قذف وسب رئيس البرلمان

المستقلة / – أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن تحريك ثلاث عشرة شكوى جزائية بحق النائب علي عبد الله الصجري بسبب “قذف وسب وتشهير” بحق رئيس مجلس النواب.

وقالت الدائرة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم السبت، إنه “في إطار متابعتها للتصريحات المتعلقة بمجلس النواب، فقد تبين للدائرة الاعلامية في المجلس قيام النائب (علي عبد الله حمود الصجري) بنشر خطابات اتهامية تسقيطية عبر وسائل التواصل الاعلامي المختلفة يتهم فيها رئيس مجلس النواب باتهامات باطلة لا اساس لها من الصحة ولا دليل عليها”.

واشار البيان إلى أن “ذلك يشكل جريمة قذف وسب وتشهير واهانة لرئيس السلطة التشريعية”.

وأكد البيان على “تحريك ثلاث عشرة شكوى جزائية بحق المومأ اليه حتى الان بعد ان عجز عن اثبات اتهاماته المأزومة وافتراءاته المجرد عن اي دليل او بينة”.

ونصت المادة 63 / ثانيا من الدستور العراقي النافذ على ما يلي :

‌أ- يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك.

‌ب- لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

‌ج- لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.