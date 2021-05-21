تحديد موقف هازارد من “يورو 2020”

المستقلة/- يعاني إدين هازارد، لاعب وسط ريال مدريد، من حمل عضلي زائد، سيمنعه من المشاركة مع فريقه في آخر جولات الليجا أمام فياريال.

ولكن حسب ما أفادت مصادر من النادي، فلن تكون هناك خطورة في مشاركته مع منتخب بلجيكا في “يورو 2020” لأنه لا يعاني من إصابة.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب عقب غيابه عن مران الفريق اليوم الجمعة أنه لا يعاني من أية إصابة عضلية، ومع ذلك فلن يتمكن لاعب الوسط البلجيكي من المشاركة أمام فياريال بسبب معاناته من حمل عضلي طفيف.

وسيتمكن هازارد من الانضمام لمعسكر منتخب “الشياطين الحمر” بشكل طبيعي ولن تكون هناك خطورة في مشاركته معه ببطولة الأمم الأوروبية التي ستنطلق في 12 يونيو/حزيران المقبل.