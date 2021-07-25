تحديد موعد مباراة ختام الدوري العراقي

المستقلة/- حددت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم موعد مباراة ختام الدوري العراقي الممتاز في الموسم الحالي 2020-2021.

وقررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية إقامة مباراة القوة الجوية والحدود في الجولة الثامنة والثلاثين يوم الأربعاء المقبل، في ملعب الشعب الدولي بالساعة الثامنة مساء بتوقيت بغداد.

واجتمعت الهيئة التطبيعية مع الشركة المنظمة لحفل اختتام الدوري للموسم بحضور عضو التطبيعية اسعد لازم والأمين العام محمد فرحان، وممثل وزارة الشباب والرياضة مدير عام دائرة الأقليم والمحافظات، طالب الموسوي.

وتناول الاجتماع، وفق البيان، آلية تطبيق منهاج حفل الاختتام بانسيابية عالية.