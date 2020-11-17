تحديد موعد كأس العالم للأندية

(المستقلة) كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن مواعيد انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية للموسم الحالي.

وكانت النسخة المقبلة من البطولة مهددة بالإلغاء، بسبب ارتباك جدول منافسات كرة القدم حول العالم، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الدولي في بيان عبر موقعه الإلكتروني إن النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية ستقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير/شباط المقبل، في قطر.

وكان بايرن ميونيخ قد حسم تأهله لمنافسات كأس العالم للأندية بعدما توج بطلا لدوري أبطال أوروبا، فيما تأهل الدحيل كبطل للدولة المضيفة.

ويتنافس الأهلي والزمالك على بطاقة ممثل أفريقيا، كما لم تكتمل منافسات دوري الأبطال في آسيا والأمريكتين وأوقيانوسيا.

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