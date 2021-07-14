تحديد موعد ديربي ميلانو في الدوري الإيطالي

المستقلة/- أجريت قرعة الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2021-2022، اليوم الأربعاء، والذي سينطلق يوم 22 أغسطس/آب، ويختتم في 22 مايو/آيار.

وأسفرت القرعة عن إقامة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر في الجولة الثانية عشرة يوم 7 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، والجولة الرابعة والعشرين يوم 6 فبراير/شباط من العام المقبل.

وسيلعب ديربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس في الجولة التاسعة يوم 24 أكتوبر/تشرين أول المقبل، والجولة 32 يوم 4 مارس/آذار من العام المقبل.

بينما سيقام كلاسيكو إيطاليا بين ميلان ويوفنتوس في الجولة الرابعة يوم 19 سبتمبر/أيلول المقبل، والجولة 25 يوم 23 يناير/كانون ثان من العام المقبل.