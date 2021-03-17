تحديد موعد حسم ملف استضافة “خليجي 25”

المستقلة/- تحدث أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي، جاسم الرميحي، عن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي الذي عقد اليوم، بخصوص ملف استضافة النسخة المقبلة من البطولة.

وقال الرميحي إن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد كان إيجابيا من قبل المشاركين، حيث نظر في مصلحة الكرة الخليجية وتطويرها، وهو الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد وجميع الأعضاء.

وأشار الرميحي إلى أن أمر حسم البلد المستضيف لبطولة خليجي 25 سيتم خلال شهر من الآن من خلال اجتماع سيعقد للسادة رؤساء اتحادات كرة القدم في دول الخليج العربي الذين يمثلون الجمعية العمومية.

وأضاف: “الجميع حريص على إقامة البطولة التي لها مكانة كبيرة في نفوس أبناء الخليج وإظهارها بالمستوى الذي يليق بها”.

وأتم: “كل ما يصب في صالح الكرة الخليجية والمنتخبات الوطنية يمثل ركيزة مهمة لعمل اتحاد كأس الخليج العربي والأشقاء في الاتحادات الأهلية الذين يولون البطولة أهمية قصوى”.