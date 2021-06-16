تحديد موعد التعاقد مع مدرب منتخب العراق الأولمبي

المستقلة/- أوضح رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، إياد بنيان، أن مراسم التعاقد مع المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب، ستكون مطلع الأسبوع المقبل.

وقال بنيان في تصريحات صحفية: “سيكون موعد التعاقد مع المدرب التشيكي سكوب مطلع الأسبوع المقبل لتواجدنا الآن في البحرين لمرافقة المنتخب الوطني وعند عودتنا سنباشر مراسم توقيع العقد بشكل وتقديم المدرب إلى الإعلام”.

وأضاف: “المدرب التشيكي سيكون معه طاقمه لكننا سنضيف لهم مساعدين ومدرب حراس على أقل تقدير من أجل منح مدربينا فرصة جيدة للاحتكاك وأن يكونوا حلقة ربط لها دور فعال في الطاقم الفني”.

وتابع: “اختيار المساعدين سيكون وفق رؤية فنية وسيتم الإعلان عن الأسماء عندما يتم الاتفاق عليها بشكل رسمي”.

وأشار إلى أن الهيئة التطبيعية تسعى لتوفير سبل النجاح للمنتخب الأولمبي قبل المشاركة في تصفيات آسيا دون 23 سنة المقررة في شهر أكتوبر / تشرين الأول المقبل المؤهلة لكأس آسيا في أوزبكستان 2022.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

أزمة في ريال مدريد تعرقل التعاقد مع مبابي

رياضية

أشرف حكيمي يحسم وجهته المقبلة

رياضية

هجوم دنماركي على اليويفا بسبب إريكسن

رياضية

تحديد موعد التعاقد مع مدرب منتخب العراق الأولمبي

اخر الاخبار

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

اخر الاخبار

أحمد الجبوري “أبو مازن” يعود لخوض السباق الانتخابي و يكسب الطعن

اخبار العراق

علاوي: ابعاد التهمة عن داعش في جريمة سبايكر يهدف للفتنة

اخبار العراق

علاوي: ابعاد التهمة عن داعش في جريمة سبايكر يهدف للفتنة

اخر الاخبار

الفنانة زينات  تتعرض لمحاولة سلب بقوة السلاح

اخبار العراق

الموسوي : هناك مؤامرة واستهداف للمحافظات “الشيعية” اقتصاديا وسياحيا

اخبار العراق

كربلاء تعزو تلكؤ مشروع مستشفى النسائية والاطفال الى الأوضاع الاقتصادية والامنية

اخر الاخبار

اتحاد العراقي متمسك بمدرب كاتانيتش خلال المرحلة المقبلة

اخبار العراق

اندلاع حريق في مخازن تجارية في سوق جميلة ببغداد

اخر الاخبار

كيم كارداشيان تروج للعملات المشفرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

اخر الاخبار

التربية توجه المديريات العامة بتسمية مرشح واحد لنيل شهادة “الدبلوم العالي”

اخبار العراق

الصحة العراقية: ستصل خلال الأشهر القادمة نحو 5 ملايين جرعة من لقاح فايزر

اخبار العراق

الكاظمي يصل الى محافظة صلاح الدين