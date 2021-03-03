تحديد موعدا جديدا لمباراة يوفنتوس ونابولي المعادة

المستقلة/- حددت رابطة الدوري الإيطالي موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، والتي كان من المقرر إقامتها في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن تم الإقرار بضرورة إعادتها بعد قرار حسب النقاط لصالح يوفنتوس.

وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي أن مباراته ضد نابولي ستقام في السابع عشر من شهر مارس/آذار الجاري، لتكون مباراة الإعادة في الفترة المقبلة والتي ستشكل فارق في شكل جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وكان من المقرر أن يلتقي نابولي مع يوفنتوس على ملعب تورينو في الرابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن الفريق الضيف لم يستطع السفر إلى تورينو لمواجهة بيانكونيري بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي، قد قررت اعتبار فريق نابولي خاسرا في مباراة يوفنتوس بنتيجة 3-0 لعدم حضوره للمباراة، وخصم نقطة من رصيده.

وقدم نابولي استئنافا لدى اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية بشأن اعتباره خاسرا في المباراة، وصدر القرار بقبول الاستئناف وإعادة المباراة على أن تقام يوم 17 من الشهر الجاري.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، خلف إنتر المتصدر وميلان صاحب المركز الثاني.