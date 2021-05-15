تحديد ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

المستقلة/- قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم السبت، إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب، يوم 17 يوليو/تموز المقبل.

وحدد المكتب التنفيذي للكاف، باجتماعه اليوم في كيجالي برواندا، ملعب محمد الخامس في كازابلانكا، لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وفي نفس الاجتماع، قرر الكاف إقامة نهائي بطولة الكونفيدرالية في مدينة كوتونو بدولة بنين يوم 10 يوليو/تموز المقبل.

كانت مصر قد استضافت نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والزمالك على ملعب ستاد القاهرة الدولي، حيث فاز الفريق الأحمر بنتيجة (2-1).

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