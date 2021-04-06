تحديد الملاعب الرئيسية لبطولة “خليجي 25”

المستقلة/- أكد رئيس فريق التفتيش بالوفد الخليجي الموجود في البصرة حاليا، حميد الشيباني، اليوم الثلاثاء، اعتماد 3 ملاعب كروية في البصرة حال إقرار البطولة بنسختها الخامسة والعشرين في البصرة.

وزارة الشباب والرياضة قالت إن “اجتماعا عقد بين وزير الشباب والرياضة عدنان درجال والوفد الخليجي، ورئيس الهيئة التطبيعية، ومحافظ البصرة في المدينة الرياضية”.

وبحسب البيان، قال الشيباني، إن “كلا من ملعب البصرة الدولي سعة 65 ألف متفرج وملعب الميناء سعة 30 ألف متفرج ،هما الملعبان الرئيسيان للبطولة، وسيتم اعتماد الملعب الثانوي عشرة آلاف متفرج ملعبا بديلا، فضلا عن ملاعب التدريب الأخرى”.

وعبّر أعضاء الوفد الخليجي عن ثقتهم التامة بقدرة العراق، والبصرة تحديدا، على تضييف البطولة بأفضل صورة ممكنة، وأشادوا بالبنى التحتية التي شاهدوها خلال تفقدهم، وفقا البيان.

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