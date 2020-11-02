تحديات انقاص الوزن … تخلص منها لتحصل على الوزن المثالي إن تغلبت على ذلك فستحصل على الوزن المثالي قريبا

المستقلة/- ساره سرحان / إذا كنت لا تستطيع إنقاص وزنك والحفاظ عليه، فقد تكون ضحية لهذه الأخطاء الستة الكبيرة.

لماذا يصعب إنقاص الوزن؟ إنه سؤال طرحه الكثير من الناس، إن لم يكن معظمهم، بصرف النظر عن أن الطعام لذيذ ببساطة، والتمارين الرياضية صعبة!

هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على فقدان الوزن ولا يعرف الكثير من الناس أنهم يقعون ضحية لها. فيما يلي ستة قد تعيق تقدمك في إنقاص الوزن:

لست صبورا وتريد تحقيق نتائج مبهرة سريعة

كل شيء في هذه القائمة هو حقيقة صعبة إلى حد ما، ولكن غالبًا ما يكون الصعب هو قبولها (وتغييرها). إذا كنت تقترب من فقدان الوزن مع انعدام الصبر، فقد لا تتمكن من تحقيق ذلك في أي مكان باستثناء تدريب نظام اليويو الغذائي.

بدون اتباع نهج طويل الأمد لفقدان الوزن، قد تفقد 5 كيلوجرامات في أسبوعين، ثم تكتشف أن النظام الغذائي لا يناسبك. هذا أمر شائع جدا عندما يشرع الناس في اتباع نظام غذائي صارم مثل نظام كيتو أو باليو، أو الحميات التي تعد بفقدان الوزن بسرعة.

بالنسبة لمعظم الناس، فإن اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن جميع أنواع الطعام والأطعمة اللذيذة، يجعلهم يفقدون الوزن بشكل أفضل على المدى الطويل.

جزء من إنقاص الوزن الناجح والمستدام، هو فهم أن الحميات الغذائية والتمارين المفرطة ونظم “التخلص من السموم” لا تعمل عادةً. إنها تدوم فقط ما دامت قوة إرادتك، وغالبا لا يزيد الأمر عن أسبوعين إلى شهرين.

يتطلب فقدان الوزن التفاني في خطة تدعم العادات الصحية طويلة الأجل.

لديك عقلية “الكل أو لا شيء”

كثير من الناس الذين يعانون من عقلية “الكل أو لا شيء”.

يبدأ الأمر بمنع جميع الأطعمة المصنَّعة (حرفيًا!)؛ لا خبز ولا مكرونة ولا حليب ولا جبن، ولا توجد وجبات خفيفة. لتعيش على الدجاج والخضروات والقليل من الفاكهة.

يبدو هذا رائعًا، ولكنه ينتهي بعد وقت قصير بالاشتياق لجميع الشوكولاتة، ثم تكتشف أن النظام الصارم انهار فجأة.

يبدأ بعد ذلك الشعور بالذنب، ثم العودة إلى النظام التقييدي للغاية في اليوم التالي. حتى تشتاق إلى شيء آخر ولا يمكنك المقاومة

ينطبق مفهوم الكل أو لا شيء على اللياقة البدنية أيضًا: إذا كنت تتدرب كثيرا ولكنك لا تشعر باللياقة، فربما أنت تتدرب أكثر مما ينبغي.

لا أحد يدعمك

يعد الأصدقاء الداعمون وأفراد الأسرة وغيرهم من الأشخاص المهمين لفقدان الوزن بنجاح. إن السبب الأكثر شيوعًا لعدم الالتزام بنظام غذائي صحي فهو وصمة العار.

صحيح. بقدر ما يبدو الأمر سخيفًا، يسخر الناس حقًا من تناول الطعام الصحي، خاصة في المناطق التي يكون فيها الطعام جزءًا لا يتجزأ من الثقافة.

في التجمعات العائلية والنزهات الاجتماعية، يتلقى الشخص تعليقات مثل: “هذا كل ما تأكله؟” أو “لن تأكل أي حلوى حقا؟” أو “في المرة القادمة سيكون لدينا طبق سلطة”.

لذلك قد يكون من السهل جدا الوقوع في فخ الأكل من أجل حياتك الاجتماعية. هذا هو السبب في أن نظام الدعم القوي هو مفتاح فقدان الوزن على المدى الطويل.

تعتقد أن التمرين ينتصر على كل شيء

إذا كنت مهتما بالحياة الصحية، فيجب أن تعرف أن “عضلات المعدة مصنوعة في المطبخ، وليس في صالة الألعاب الرياضية”.

يجب أن تكون التمارين الرياضية بالتأكيد جزءًا من نهجك العام لفقدان الوزن، ولكن من الصعب إنقاص الوزن بالتمارين وحدها.

لأن العدد الدقيق للسعرات الحرارية التي تحرقها أثناء التمرين يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك وزنك الحالي وشدة النشاط وطول التمرين وعمرك وتكوين جسمك.

نومك والضغط العصبي وعبء العمل لا يساعد

سيكون فقدان الوزن أصعب بكثير إذا كنت تعاني من الإجهاد المزمن أو الحرمان من النوم أو الإرهاق. قد يبدو هذا السيناريو مألوفًا لك:

تستيقظ متحمسًا ومستعدا للبدء في النظام الجديد. لديك خطط لفترة ما بعد العمل وعشاء صحي ومجهز في انتظارك في الثلاجة.

بعد ساعات قليلة من اليوم، ينال منك التعب بسبب قلة النوم فتشرب قهوة العصر.

بحلول الوقت الذي ينتهي فيه العمل تكون مستنزفًا جدا فلا يمكنك الجري.

أنت متعب وربما متوتر قليلا أو متقلب المزاج، لذا فأنت لا تتناول العشاء الصحي وتأكل طعاما يشعرك بالامتلاء.

لا بأس بذلك إذا حدث ذلك من حين لآخر، لكن فقدان الوزن سيبدو مستحيلًا إذا حدث هذا طوال الوقت.

هل تستخدم المكملات بدلا من اتباع نظام غذائي صحي؟!

إن مكمل حرق الدهون الموجود في خزانة الأدوية الخاصة بك لن يقوم بالعمل نيابةً عنك. بينما قد تساعدك بعض المكملات الغذائية في الوصول إلى أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن، يجب أن تساعدها أنت.