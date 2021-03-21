تحالف سائرون يهدد بسحب الثقة من وزير المالية بسبب “التمييز”

وزير المالية

المستقلة /… هدد النائب عن تحالف سائرون، جواد الموسوي، يوم الأحد، باستجواب وسحب الثقة من وزير المالية، بسبب “التمييز” بين المحافظات والتوزيع غير العادل للموازنة التشغيلية الخاصة بوزارة الصحة.

وقال الموسوي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد  ان وزارة المالية “اقترفت خطأ كبيراً في توزيع الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة، إذ خصصت لمحافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى ما يقارب 134 مليار دينار، في حين خصصت لمحافظات كربلاء والمثنى وميسان وذي قار 82 مليار دينار”.

واشار الموسوي  الى ان “المحافظات الجنوبية التي تفتقر لابسط الخدمات، ما تزال الجهات التنفيذية تغبنها وابسط دليل هذه الاموال القليلة التي خصصت لها مقارنة بالمحافظات الغربية”.

وحذر الموسوي “لن نسكت عن هذه القضية وسيكون لنا موقفا حازما في البرلمان قد يصل للاطاحة بوزير المالية اذا لم يتدارك هذا الخطأ”.

وأكد انه سيوجه سؤالا برلمانيا بشأن هذه القضية لمعرفة الاسباب التي دفعت الجهات المعنية لاتخاذ مثل “هكذا قرارات لا تتناسب وحجم ما تعانيه المحافظات الجنوبية من نقص في الخدمات وخاصة في القطاع الصحي وابرزها قله المستشفيات الحكومية”. (النهاية)

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