تحالف دولي وورقة بيضاء..هل ينقذان “العراق” من الركود الاقتصادي؟

المستقلة/ أمل نبيل/ بعد أشهر من الصراع بين الحكومة العراقية والبرلمان ، وافق البرلمان العراقي في 12 نوفمبر على قانون العجز الذي يسمح للعراق باقتراض 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار) ، والتي ستمنح العراق ثلاثة أشهر فقط لدفع رواتب الموظفين العموميين. .

وتبحث الحكومة العراقية في الوقت ذاته عن مصادر أخرى للتمويل..بحسب تقرير لموقع المونيتور الأمريكي.

تحالف دولي لاسترداد أموال العراق المنهوبة

وفي 4 نوفمبر قال وزير المالية علي علاوي ، إن التحالف المالي الدولي الذي تم انشاؤه

حديثاً سيساعد العراق على استرداد 150 مليار دولار من الأموال المسروقة من البلاد منذ عام 2003 ، مضيفاً أن الأموال مودعة في بنوك أجنبية وعربية وأن التحالف سيوفر التكنولوجيا و الخبرة لدعم الاقتصاد.

وفي أثناء زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء إلى لندن ، تم تأسيس تحالف مالي دولي أطلق عليه اسم مجموعة الاتصال الاقتصادي العراقي في 22 أكتوبر الماضي.

ويتألف من مجموعة الدول السبع ، وصندوق النقد الدولي، البنك الدولي ، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ، ووزارة المالية العراقية ، والبنك المركزي العراقي ، واللجنة المالية.

ويجتمع التحالف كل ثلاثة أشهر لرصد التقدم المحرز في الاقتصاد العراقي ، وسيقدم خارطة طريق لدعم الأولويات من حيث الإصلاحات ، وحشد الدعم الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإضافة تغييرات حيوية لتحقيق النمو الاقتصادي.

الاحتياجات التمويلية للعراق تصل إلى 62 مليار دولار

ومن المقرر أن يعمل التحالف لمدة ثلاث سنوات

ويواجه العراق أزمة مالية خانقة ، بعد انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة فيروس كورونا. وبحسب موازنة 2020 ، يحتاج العراق إلى 62 مليار دولار ، منها 45.8 مليار دولار لرواتب الموظفين العموميين ومعاشاتهم التقاعدية والمزايا الاجتماعية ، فيما يحتاج العراق إلى 6.6 مليار دولار لسداد الديون الداخلية وسندات اليوروبوند.

وسيخصص المبلغ المتبقي لشركات النفط الأجنبية وبرامج الدعم والمعروفة أيضا بالبطاقة التموينية وواردات الكهرباء ولتغطية نفقات بعض الوزارات

وقال علاوي لقناة العراقية في 4 نوفمبر ، إن التحالف سيوفر خبراء في إدارة القطاعات الاقتصادية ، وأنهم سيعملون كمستشارين للحكومة ، مع التركيز بشكل أساسي على إصلاح الاقتصاد وتحسين الأداء الإداري للقطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن العراق يمر بفترة اقتصادية صعبة لأن مالية الدولة خارجة عن السيطرة ويجب تحقيق إصلاحات.

وأضاف أنه في حالة استمرار الوضع الراهن.

وقال علاوي إن من مصلحة دول كثيرة مساعدة العراق ووضع اقتصاده على المسار الصحيح ، لا سيما وأن البلاد سوق واعدة للاستثمار الغربي.

وذكر أن التحالف سيساعد العراق على استعادة الأموال التي سرقها قبل عام 2003 وبعده والبالغة أكثر من 150 مليار دولار

في قمة طوكيو في مايو 2016 ، شكلت مجموعة السبع تحالفًا ماليًا لدعم العراق على المستويين الاقتصادي والمالي ، وقدمت قروضًا بقيمة 5.2 مليار دولار من خلال صندوق النقد الدولي ، إلى جانب برنامج إصلاح مدته شهرين. بالإضافة إلى ذلك ، عقد مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت في نوفمبر 2018.

العراق عضو في منظمة أوبك التي وقعت مع دول أخرى غنية بالنفط من خارج أوبك ، بما في ذلك روسيا وأذربيجان ، اتفاقية تسمى اتفاقية أوبك +.

93٪ تراجع في عائدات النفط العراقي

وتنص المرحلة الثانية الحالية من هذه

الاتفاقية على أن يخفض العراق إنتاجه من النفط بمقدار 849 ألف برميل يوميًا. وتراجعت عائدات النفط ، التي تعتمد عليها الميزانية العراقية بنسبة 93٪ ، من 6.4 مليار دولار هذه المرة من العام الماضي إلى 3.5 مليار دولار شهريًا ، نتيجة تراجع الصادرات وهبوط أسعار النفط.

وبالتالي ، يحتاج العراق إلى 5.16 مليار دولار شهريًا لتلبية نفقات ميزانيته الأساسية.

وقال أحمد الحاج ، عضو اللجنة المالية البرلمانية المساهمة في التحالف المالي المشكل حديثًا ، لـ “المونيتور” إن التحالف المالي الدولي وافق على طلب إعفاء العراق من التزامات أوبك + . وأشار إلى أن التحالف المالي الدولي سيقدم الاستشارات دون قروض لأن معظم دول العالم تعاني من أزمة مالية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن التصنيف الائتماني للعراق يقف عند B- وهو ما لا يؤهله للحصول على قروض خارجية.

وبلغت ديون العراق 133.3 مليار دولار في سبتمبر ، وتشكل 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يتجاوز الخط الأحمر بنسبة 60٪ من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ديون العراق تمثل 80٪ من الناتج المحلي

بلغت ديون العراق 133.3 مليار دولار في سبتمبر ، وتشكل 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يتجاوز الخط الأحمر بنسبة 60٪ من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

الورقة البيضاء تؤكد جدية العراق في إصلاح وضعه المالي

وأصدرت حكومة الكاظمي ورقة بيضاء للإصلاحات الاقتصادية تتضمن حل المشاكل في القطاع غير النفطي وتقليل الاعتماد على النفط بنسبة 93٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة وتفعيل دور القطاع الخاص.

أحمد الطبقشلي ، الأستاذ في الجامعة الأمريكية في السليمانية ، قال لـ “المونيتور” إن النفقات كبيرة ولا يمكن تغطيتها من إيرادات الميزانية.

وأشار إلى أن الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي يظهر للمجتمع الدولي أن العراق جاد في إصلاح وضعه الاقتصادي والمالي.

وشدد على أن المجتمع الدولي لا يريد أن يرى إصلاحات خجولة كما كان الحال في الماضي ، مشيرا إلى أن التحالف الدولي الجديد قد يدفع صندوق النقد الدولي لتوقيع اتفاقية قرض جديدة مع العراق .

وأشار الطبقشلي إلى أن التحالف سيساعد العراق في مجالات التكنولوجيا والحوكمة ، ويساعده على تنفيذ إجراءات للسيطرة على الإيرادات غير النفطية ، كإيرادات الضرائب والمعابر الحدودية.

وأوضح أن العراق لا يستطيع تحمل ديون إضافية بدون التحالف الجديد.