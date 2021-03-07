تحالف الفتح يتهم القوات الاميركية بتقديم الحماية للارهابيين

المستقلة /- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان الارهابيين يركزون وجودهم قرب الشريط الحدودي مع تركيا وكذلك في مخيم الهول بسوريا، لافتا الى ان القوات الاميركية تقدم الحماية لهم في تلك المواقع.

وقال البلداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “من يراقب الوضع الامني سيلاحظ ان هناك ارتفاع في وتيرة العمليات الارهابية وتحركات لداعش في العديد من المناطق”.

واضاف ان “ داعش الارهابي يركز وجوده في المنطقة الشمالية عند الحدود مع تركيا والجزء الاكبر منهم في سورية ومخيم الهول، وبالتالي فأنهم يشكلون تهديدا ارهابيا للعراق والمنطقة”.

وبين ان “الارهابيين يحاولون العودة الى العراق لتنفيذ عمليات اجرامية، حيث مازالت القوات الاميركية تقدم لهم الحماية وتتخذ منهم قنبلة موقوتة للدول التي ترغب بزعزعة امنها واستقرارها”.

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