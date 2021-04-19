تحالف الفتح يتهم الحكومة بعدم معالجات الثغرات الاقتصادية رغم ارتفاع اسعار النفط

المستقلة /- اكد النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الاثنين، ان الحكومة لم تجد اي معالجات للثغرات الاقتصادية والازمة الراهنة التي يعانيها الشعب على الرغم من ارتفاع سعر برميل النفط بنحو 20 دولاراً عن السعر المقرر في الموازنة.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الشعب العراقي ناقم على السياسة المالية التي اقرتها الحكومة وفرضتها على الموطن من دون اي معالجة للاوضاع الراهنة”.

واضاف ان “جائحة كورونا خلفت ازمات في معظم دول العالم، الا انها تغلبت وتجاوزت هذا الامر ووجدت معالجات لذلك، الا في العراق فأن الامور نحو الاسوأ بسبب عدم ايجاد معالجات من قبل الحكومة للازمة الاقتصادية”.

وأوضح الفتلاوي، ان “الحكومة لم تعالج الثغرات التي زادت من نسبة الفقر على الرغم من ارتفاع سعر برميل النفط بنحو 20 دولارا عن السعر المقرر في الموازنة”.

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