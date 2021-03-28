تحالف الفتح : خلافات اللحظات الاخيرة تعيق تمرير الموازنة داخل البرلمان

المستقلة /- اوضح النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ابرز المشاكل التي تعيق تمرير الموازنة، لافتا الى ان هناك خلاف جوهري ومشاكل اخرى تقف حجر عثرة امام التصويت على الموازنة.

وقال جابر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “خلافات اللحظات الاخيرة تعيق تمرير الموازنة داخل البرلمان، فضلا عن الاضافات التي قامت بها الاطراف السياسية اجلت تمريرها”.

واضاف ان “الموازنة سيصوت عليها قريبا، رغم وجود بعض المشاكل داخل الكتل السياسية حول الموازنة بعيدا عن المادة 11 التي تشكل محور الخلاف بين بغداد واربيل”.

وبين ان “الموازنة لم تعالج مشاكل الوضع المعيشي للمواطن متمثلا بمفردات البطاقة التموينية وتخفيض سعر صرف الدولار، وبالتالي فأنها لم تأت لتحقيق الفائدة للطبقة الفقيرة”.