تحالف الفتح : الحكومة ملزمة بتطبيق قرار اخراج القوات الامريكية من العراق

المستقلة /- اكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، ان البرلمان سيكون له موقفه اذا لم تلتزم الحكومة بما صوت عليه المجلس النيابي من قرار يلزم السلطة التنفيذية باخراج القوات الاجنبية الساعية للبقاء في العراق وزعزعه استقراره.

وقال الزاملي غي تصريح صحفي تابعته المستقلة ، ان “البرلمان صوت على اخراج القوات الاجنبية من البلاد وبالتالي فأن الحكومة ملزمة بتطبيق ذلك وفقا لما طالب به الشعب وصوت عليه”.

واضاف ان “الحكومة وفي حال لم تفِ بالتزامها مع البرلمان فأن المجلس النيابي سيكون له موقف مع الحكومة الحالية، خاصة ان القوات الاجنبية تواجدت في العراق بذريعة حماية اراضيه، في حين انها لم تلتزم بذلك”.

وبين ان “القوات الامنية العراقية بكل صنوفها تمكنت من تحقيق النصر على الارهاب وادارة الملف الامني بشكل جيد، من دون اي حاجة للتواجد الاجنبي الذي يحاول زعزعة الاستقرار وعدم استقلالية العراق”.

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