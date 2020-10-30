تجنّبي إطعام طفلك ذات “6 أشهر” هذه الوجبات

المستقلة /- تحتار ال​أمهات​ في الطريقة التي يجب أن تتعامل بها مع طفلهن الصغير، وما هي الأطعمة المناسبة له.

فالنظام الغذائي المناسب للطفل هو الأكثر أهمية كي لا يتعرض لمشاكل صحية، خصوصا وان لكل مرحلة عمرية أطعمة مناسبة لها، وتُعتبر مرحلة ما بعد الـ 6 أشهر هي الأهم إذ يبدأ الطفل بتناول الأطعمة، وبحسب ما كشف موقع babycentre، أنّ هناك بعض ​الوجبات​ التي يجب أن تتجنبها الأم بعد 6 أشهر من عمر الطفل، وهي:

أولًأ:الملح الزائد في الطعام ،اذ يعرضه لمشاكل في المعدة، لذا يجب أن يكون الملح قليلا في الوجبة الغذائية الخاصة به.

ثانيًا:الإبتعاد عن تناول الوجبات السريعة مثل البرغر والبيتزا والأطعمة المقلية والعالية في نسبة السكر والملح ،والتي يمكن ان تستبدل بالخضروات والفواكه المناسبة له.

ثالثًا: تجنب الأطعمة المجمدة من السوبر ماركت ،فقد تكون غنية بنسبة الدهون وال​أملاح​.

رابعًا: تجنب بعض أنواع الاجبان مثل الرومي والشيدر.

خامسًا: الابتعاد عن ​الحلويات​ المصنوعة بالألوان الصناعية واستبدالها بالفواكه الطازجة مثل التوت والفراولة والتفاح.