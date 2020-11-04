تجنب هذه الأطعمة لكي لا تصاب بامراض القلب والسكتة الدماغية

تجنب هذه الأطعمة لكي لا تصاب بامراض القلب والسكتة الدماغية

تجنب هذه الأطعمة لكي لا تصاب بامراض القلب والسكتة الدماغية

المستقلة … بينت دراسة جديدة ان عدم تناول اطعمة معينة يحميك من مخاطر الاصابة بامراض القلب والسكتة الدماغية، خصوصاً تلك التي ترتبط بالالتهابات.

وبحسب الدراسة فأن الاطعمة التي تحتوي على نسب عالية من اللحوم الحمراءاو اللحوم المعالجة والحبوب المكررة و المشروبات التي تحتوي على نسبة سكر عالية تزيد من الالتهابات بالجسم.

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وهو ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية اللاحقة مقارنة بالأنظمة الغذائية المليئة بالأطعمة المضادة للالتهابات، كما أن الالتهاب المزمن يلعب دورا مهما في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ولتقليل الاصابة بامراض القلب و السكتة الدماغية ينصح بعدم تناول السكريات المكررة والحبوب والأطعمة المقلية والمشروبات الغازية وتقييد اللحوم المصنعة والحمراء واللحوم العضوية.