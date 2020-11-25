تباين مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات

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المستقلة/أمل نبيل/ تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاربعاء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 787.1 مليون جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب .
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس” بنسبة 0.65 %،ليغلق عند مستوى 11,068.44 نقطة،
بينما هبط مؤشر “ايجي اكس 70″ بنسبة 1.31 %، ليغلق ” عند مستوى 2,037.52 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقا”ايجي اكس 100″
بنحو 0.89 %، ليغلق عند مستوى 2,984.08 نقطة”

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 2.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 830.3 مليون سهم من 57 ألف صفقة منفذة.

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