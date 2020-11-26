تباين مؤشرات البورصات الخليجية في نهاية التعاملات

المستقلة/أمل نبيل/ تباينت مؤشرات البورصات الخليجية في نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع.

السعودية

أنهت مؤشرات السوق السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعي.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي”، مرتفعا بنحو هامشي بنسبة 0.05%، بمكاسب 4.71 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8693.47 نقطة.

وسجل السوق تداولات بنحو 487.460 مليون سهم، وبقيمة 13.04 مليار ريال موزعين على 503 ألف صفقة.

الامارات

تباينت أسواق المال الإماراتية بختام جلسة اليوم الخميس، وارتفع سوق دبي المالي 0.28 بالمائة، إلى مستوى و2420 نقطة

وجرت تعاملات بحجم 279.62 مليون سهم، بقيمة قدرها 240.59 مليون درهم.

بينما تراجع سوق أبو ظبي بنسبة 0.34 ٪ إلى مستوى 4971.93 نقطة.

وتداول مستثمرو السوق أسهم أبوظبي بنحو 103.95 مليون سهم، بقيمة 426.73 مليون درهم

عمان

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوعية، بتراجع نسبته 0.11 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 3623.83 نقطة،

وتراجع حجم التداولات الإجمالي خلال بنسبة 36.08 ٪، إلى 20.78 مليون سهم، مقابل 32.51 مليون سهم في الأسبوع الماضي.

وتراجعت كذلك قيمة التداولات 55.3 بالمائة، إلى 5.45 مليون ريال، مقابل 12.39 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

الكويت

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس على تباين في الأداء.

وتحسنت التداولات اليوم، إذ سجلت اليوم 124.08 مليون دينار، مقابل 79.22 مليون دينار بالأمس، وبلغت الكميات 272.24 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 228.36 مليون سهم في الجلسة السابقة.

البحرين

ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين في نهاية تداولات اليوم الخميس،بنسبة 0.4 ٪، ليصل إلى مستوى 1467.81 نقطة، مُقابل 1461.91 نقطة في جلسة يوم أمس الأربعاء.

وشهدت البورصة تداول 3.73 مليون سهم، بقيمة 761.48 ألف دينار بحرين.

قطر

اختتمت بورصة قطر تعاملات اليوم الخميس على انخفاض،وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.13%، مسجلا 10290.20 نقطة

وتراجعت التداولات اليوم، إذ سجلت السيولة 415 مليون ريال، مقابل 507.77 مليون ريال بالأمس، وبلغت الكميات 156.55 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 200.79 مليون سهم في الجلسة السابقة.