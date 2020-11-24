تباين مؤشرات الأسواق الخليجية في نهاية تعاملات الثلاثاء

المستقلة/ أمل نبيل/ تباينت مؤشرات البورصات الخليجية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع.

وارتفعت مؤشرات السوق السعودية والكويت ودبي، بينما تراجعت مؤشر قطر وعمان وأبو ظبي.

السعودية

أنهت السوق السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،على ارتفاع جماعي ،وبالختام ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.29% إلى مستوى 8636.15 نقطة رابحاً نحو 25.31 نقطة.

وارتفعت السيولة إلى 13.66 مليار ريال، مقابل 12.90 مليار ريال قيمة التداولات أمس، من خلال التداول على 496.531 مليون سهم مقارنة بـ483.850 مليون سهم أحجام التداول أمس

الكويت

ارتفعت بورصة الكويت في ختام تعاملات يوم الثلاثاء، حيث صعد المؤشر العام 0.13%، وارتفع السوق الأول 0.12%، وسجل المؤشران “رئيسي 50” والرئيسي نمواً بنسبة 0.01% و0.15% على الترتيب.

وقفزت سيولة البورصة اليوم بنحو 67.8% لتصل إلى 83.34 مليون دينار مقابل 49.67 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 34% لتصل إلى 212.29 مليون سهم مقابل 158.44 مليون سهم بجلسة الاثنين.

عمان

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الثلاثاء، متراجعاً 0.1 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 3623.83 نقطة، خاسراً 3.57 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الاثنين.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 13.56 مليون سهم، مقابل 4.15 مليون سهم بالجلسة الماضية، وارتفعت قيمة التداولات إلى 4.12 ريال، مقارنة بنحو 758.32 ألف ريال بجلسة أمس الأحد.

قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجع،وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.66% متدنيا إلى النقطة 10261.19.

ارتفعت السيولة عند 590.47 مليون ريال، مقابل 500.02 مليون ريال بالأمس، كما زادت الكميات إلى 238.68 مليون سهم.

الامارات

تباين أداء بورصات الإمارات بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وارتفع المؤشر العام لبورصة دبي بنسبة 1.92وشهد سوق دبي المالي تداول 331.04 مليون سهم، بقيمة 470.26 مليون درهم، بعد تنفيذ 5223 صفقة.

بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.54،وشهدت بورصة أبوظبي تداول 142.03 مليون سهم، بسيولة بلغت 541.75 مليون درهم، بعد تنفيذ 3317 صفقة.