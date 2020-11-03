تاهيل تمثال الشيباني في الناصرية

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعاد النحات عبد الرضا كشيش صيانة وتاهيل تمثال هاني بن مسعود الشيباني في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار .

وقال كشيش عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك انه ” انتهى من صيانة وتأهيل تمثال الشيباني على نفقته الخاصة ، والذي تعرض الى اضرار بفعل عوامل التعرية وتقادم الزمن “.

وذكر ان ” تمثال الشيباني هو احد اعماله وقد انجزه في عام 1982 “.

يذكر أن هاني بن مسعود الشيباني هو احد سادات العرب في الجاهلية، وقائد معركة ذي قار اول معركة ينتصر بها العرب على الفرس. وسميت محافظة ذي قار بأسمها .