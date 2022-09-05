تاميلا سنان من الإعلام العراقي الى الدراما العربية

المستقلة/- بعد أن نجحت في التعبير عن نفسها في الاعلام المرئي و التمثيل في العراق ، من المقرر أن تدخل الفنانة و الاعلامية العراقية تاميلا سنان مجال الدراما العربية المشتركة من خلال عدد من المسلسلات التي ستكون بين مصر و سوريا و دول الخليج العربي ولبنان انطلاقا من إنتاجات لها مساحتها و نوعيتها و مضمونها غير التقليدي.

ويبدو أن طاقة تاميلا لفتت نجوم من الصف الاول في هذا المجال لذا باتت لديها فرصة للوقوف أمامهم مثل النجوم عابد فهد من سوريا ومحمد رمضان و أحمد السقا من مصر .

تاميلا بعيداً عن الفن استطاعت أن تكون لها بصمة في أهم المنظمات الانسانية حول العالم استناداً الى قناعتها الخيرية التي تجسدت في عدد كبير من المحطات و الانجازات الفعّالة داخل العراق و خارجه ، الى جانب دورها الاعلامي الذي كانت بدايته مع برنامج المرأة الشرقية مروراً ببرنامج الجيل الجديد ووصولاً الى برنامجي أهل المدينة و صباح الشرقية و جميع هذه الافكار عرضت من خلال فضائية الشرقية .