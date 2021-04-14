تامر حسني يحتل المركز الـ24 عالمياً بتتر مسلسل”نسل الأغراب”

المستقلة/- منى شعلان/ أعرب الفنان المصري تامر حسني ، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته أغنية تتر مسلسل “نسل الأغراب” ووصولها إلى المركز الـ24 على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن فرحته الأكبر أنها باللهجة الصعيدية.

ونشر تامر صورة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله أغنية تتر نسل الاغراب تحقق المركز الـ24 عالميًا فرحتي الكبيرة أن الأغنية باللهجة الصعيدي، مبروك لكل صناع الأغنية والمسلسل.. ومسا مسا على أهلي وحبايبي في بلدي أسيوط”.

وغني تامر حسني تتر مسلسل “نسل الأغراب” بدلا من المطربة أنغام التي كانت سجلت الأغنية بالفعل، لكن اعتذر لها المخرج بعد ذلك واستبعد الأغنية نظرًا لأنه يرى أنها لا تليق مع طبيعة الدراما الصعيدية المقدمة في المسلسل.

وتقول كلمات الأغنية:

من صلب بعض على الورق وفروعنا من طريقين.. والود فى قلوبنا انحرق، عدى السلف والدين.

صدق اللى قال إن الزمن لو تأمنه ينهيك…نسلك يا آدم من زمن فيه الخسيس والزين، دبحوا الأصول لجل الوصول دول كدابين زفة.. كتر السواد وعمى العباد خلى القلوب جافة…عجبى على اللى عماه غروره عايش سنينه خراب.. أغراب ومن نبت التراب ما نزلوش كفة.

قصة قبيل عادها الخلف صبحوا القلوب أغراب ظل الشموس جوة النفوس عتمة سواد وسراب، عجبى على النسل اللى عاش يحصد فى زرع الغير وفى دمه ده نهب البشر عنده الجشع غلاب.

مركب وشايلة دنس البشر عايمة بشراع مكسور، والخلق من شر العمل بيعلوا سور وجسور…أرض السلام نزفت حروب يا مخالف الفطرة.. الكره ليه فى روحك بحور والحب بالقطرة…حكم الغراب نشن وصاب وأتصاب ألوف بأذاه طبع الطمع فى صوته اتسمع أصل النفوس شارباه.

قصة قبيل عادها الخلف صبحوا القلوب أغراب ظل الشموس جوة النفوس عتمة سواد وسراب…عجبى على النسل اللى عاش يحصد فى رزع الغير، وفى دمه ده نهب البشر عنده الجشع غلاب.

وشارك العديد من مستخدمي موقع تويتر في هاشتاج بعنوان “تامر حسني تتر الموسم”، مؤكدين أن الأغنية من أفضل التترات في مسلسلات رمضان.

يشار إلى أن أغنية تتر مسلسل “نسل الأغراب” غناء تامر حسني، ومن كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع موسيقي فهد.

مسلسل “نسل الأغراب” يعرض حاليا ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2021، ويشارك في بطولته مي عمر، وهبة مجدي، وفردوس عبد الحميد، ومحمد مهران، ودياب، ونجلاء بدر، ومن تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى.