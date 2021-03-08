تابع اهم ما تناولته الصحف الرياضية الاسبانية والانكليزية

المستقلة / – شكل فوز خوان لابورتا برئاسة نادي برشلونة، وتعادل أتلتيكو مدريد وريال مدريد في ديربي الدوري الإسباني، وإيقاف مانشستر يونايتد لسلسلة انتصارات مانشستر سيتي بعد الفوز عليه في الدوري الإنجليزي، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بالهزيمة الجديدة لليفربول في ملعبه ”آنفيلد“، ونتائج نهاية الأسبوع في الدوريات الأوروبية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل أتلتيكو مدريد وريال مدريد (1-1) في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن منافسات الدوري الإسباني، وكتبت: ”كيف يستمر الدوري الإسباني؟“.

الصحيفة اهتمت بفوز خوان لابورتا برئاسة برشلونة إثر انتخابات يوم الأحد، وكتبت: ”لابورتا فوز الشارع“.

سبورت

ركزت الصحيفة على انتخابات رئاسة برشلونة، التي أسفرت عن فوز خوان لابورتا بمقعد الرئيس، وكتبت: ”لابورتازو“، و“ميسي يصوت لأول مرة“.

كما اهتمت بتعادل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 1-1 في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن مباريات الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة يفوز في الديربي المدريدي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز خوان لابورتا برئاسة برشلونة بعد انتخابات، أمس الأحد، وكتبت: ”لابورتا يكتسح“.

كما تحدثت عن تصويت لاعبي برشلونة خلال الانتخابات، وكتبت: ”النجوم يصوتون“.

كما اهتمت بتعادل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الديربي، وكتبت: ”تعادل يبقي لقب الدوري الإسباني على قيد الحياة“.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (1-1) في ديربي الدوري الإسباني، وكتبت: ”بنزيما يدعم ريال مدريد“.

كما اهتمت الصحيفة بانتخابات رئاسة برشلونة وفوز خوان لابورتا، وكتبت: ”عودة لابورتا“.

الصحيفة اهتمت أيضا بنتائج لقاءات الأحد في الدوري الإسباني.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي وإيقاف سلسلة انتصارات جاره، وكتبت: ”المدرسة.. يوم سولشاير“، و“غوارديولا يعترف بكون مانشستر سيتي تلقى درسا بعد نهاية سلسلة 21 فوزا على التوالي على يد جاره مانشستر يونايتد“.

كما اهتمت بهزيمة ليفربول الجديدة في ملعبه وجاءت أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”العشوائية والركود هما الأسوأ ليورغن كلوب“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على خروج أولمبيك مارسيليا من كأس فرنسا على يد فريق من الهواة هو كانيت آس، وكتبت: ”عمل الهواة“.

كما اهتمت الصحيفة بعودة السويسري روجيه فيدرر لمنافسات التنس، وكتبت: ”فيدرير يعيد إشعال الشعلة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان خارج ملعبه أمام هيلاس فيرونا 2-0 وتقليص الفارق عن المتصدر إنتر ميلان، وكتبت: ”الشيطاني ميلان“.

كما اهتمت بلقاء القمة بين إنتر ميلان ”المتصدر“ وأتلانتا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”امتحان جهنمي لإنتر ميلان“.