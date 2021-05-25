تأجيل نظر دعوى رانيا يوسف بدفع 5 ملايين جنيه للإعلامي نزار الفارس

المستقلة/- منى شعلان/ قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف يتهمها بسبه وقذفه على مواقع التواصل ويطالبها بتعويض مادي وأدبي قدره 5 ملايين جنيه، لجلسة 19 يونيو المقبل.

وأقام المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس، دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه؛ لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حق موكله على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

وجاء في الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس، بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها، في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمة تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وأضافت أن الإعلامي ينتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها؛ لاقتضاء حقه القانوني.

كانت محكمة جنح قصر النيل قضت ببراءة رانيا يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلنى الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، خلال حوارها مع الإعلامي نزار فارس والتي أثارت جدلا واسعا آنذاك.

 

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