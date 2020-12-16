المستقلة /- أعلنت وزارة التربية، تأجيل موعد الاختبار التحريري المستوى “الثاني” لطلبة مدارس الموهوبين، إلى يوم الاثنين المقبل.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء، إن “الاختبار كان من المقرر إجراؤه يوم السبت الموافق الـ19 من كانون الأول الحالي، حيث تم تأجيلهُ مراعاةً لظروف الطلبة ولتهيئة الأجواء المناسبة لهم الي يوم الاثنين المصادف الـ21 من كانون الأول لعام 2020 ، في تمام الساعة الثامنة صباحاً”.