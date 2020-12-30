تأجيل طرح Boss Baby 2 إلى سبتمبر 2021

المستقلة/ منى شعلان/أعلنت شركة “DreamWorks Animation” الترفيهية،أن الجزء الثاني من الرسوم المتحركة “The Boss Baby: Family Business” سيتم تأجيل طرحه فى دور العرض السينمائي إلى 17 سبتمبر 2021 ، بدلا من 26 مارس 2021.

فيلم the boss baby “، تم عرضه لأول مرة عام 2017 ، وبلغت ميزانية إنتاجه أكثر من 125 مليون دولار أمريكي، وحقق إيرادات وصلت إلى 528 مليون دولار أمريكي، وترشح إلى العديد من الجوائز.

الفيلم مأخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم صدر عام 2010، للكاتب لمارلا فريزي ، وتدور أحداثه حول طفل ذى قدرات خاصة، يسعى لإيقاف مؤامرة غادرة من قبل المدير التنفيذى لشركة جرو.

الفيلم من بطولة أليك بالدوين، وباتون أوزوالت، وستيف بوشيمى، وليزا كودرو، وجيمى كيميل، وفيفان يى، ومن تأليف مارلا فرازى، ومايكل مكوليرس، وإخراج توم ماكجراث مخرج فيلم Megamind وThe Penguins of Madagascar وMadagascar.