تأجيل جلسة مجلس النواب الليبي لمنح الثقة لحكومة الدبيبة إلى الغد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفادت وسائل إعلام ليبية بتأجيل جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى يوم الغد 10 مارس.

وأعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عن تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، لمزيد المشاورات.

ولم يذكر المتحدث مزيدا من التفاصيل عن موعد عودة الجلسة للانعقاد، وفق بيان منشور على الموقع الرسمي للمجلس.

وانطلقت ظهر اليوم جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، قدم خلالها رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة تشكيلته للحكومة ورد على بعض استفسارات أعضاء المجلس.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد دعا دبيبة خلال مداخلة، لتقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غدا الأربعاء لينظر المجلس في منحها الثقة.

وقال صالح مخاطبا دبيبة، إن “هناك من يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة الحكومة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك من يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة”، حسبما نقلت عنه “بوابة الوسط” الليبية.

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