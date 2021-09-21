تأجيل بطولة “خليجي 25” إلى 2023

المستقلة /- أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، تأجيل بطولة الخليج التي كانت مقررة في مدينة البصرة العراقية في كانون الأول/ديسمبر المقبل، إلى شهر كانون الثاني/يناير 2023.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه في تويتر: “قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، تأجيل بطولة خليجي 25 إلى شهر كانون الثاني/يناير 2023، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد الإثنين برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد”.

وكان القرار متوقعا في ظل نواقص في ملف جاهزية مدينة البصرة لاستضافة البطولة، إلى جانب ضغط كبير تعاني منه أجندة الاتحادات الخليجية محليا وقاريا ودوليا.

وكانت لجنة التفتيش التي شكلها الاتحاد الخليجي برئاسة اليمني حميد الشيباني، قد قامت بعدة زيارات تفقدية ميدانية لمنشآت مدنية البصرة من ملاعب وفنادق، ورفعت تقارير ناقشها المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحادين الخليجي والقطري.

وضغطت بعض الاتحادات الخليجية باتجاه التأجيل إلى ما بعد نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2022.

وتشهد الأجندة الكروية للمنتخبات الخليجية ازدحاما كبيرا في الأشهر المقبلة، حيث تشارك ستة من المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج في نهائيات كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة ما بين 31 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين، وهي قطر، العراق، السعودية، الإمارات، البحرين، وعمان.

وتشارك منتخبات السعودية والعراق وعمان والإمارات في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، في حين ستعرف الأندية الخليجية مشاركات قارية بدوري أبطال آسيا وفي الدوريات المحلية المضغوطة.

يذكر أن العراق لا يزال يواجه حظرا لإقامة المباريات على أرضه جراء الأوضاع الأمنية منذ العام 2019.

وقال الرئيس الجديد للاتحاد، عدنان درجال، في مؤتمر صحفي الخميس، إنه “بعد مفاتحة الاتحادين الدولي والآسيوي قبل أكثر من 45 يوما من قبل الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي بخصوص المطالبة بالسماح بعودة إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية، أكد الاتحادان إرسال ممثلين نهاية الشهر الحالي إلى العراق للتأكد من إمكانية عودة المباريات”.

ويفرض فيفا حظرا على إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية، ومنها استاد البصرة الدولي الذي من المقرر أن يستضيف مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، منذ نهاية العام 2019 بسبب الأوضاع الأمنية والتظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

وتقام بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت أول نسخة منها بالبحرين عام 1970 والأخيرة في قطر عام 2019. وتُعد الكويت صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، 3 لكل من عمان والإمارات ولقب للبحرين في 2019.