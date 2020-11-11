ب15 مليار دولار ..هواوي تتخلى عن هواتف “هونر”

المستقلة/- تعتزم شركة “هواوي” بيع قطاع هواتف هونر وقسم البحث والتطوير الخاص به، إلى مجموعة من الشركات الصينية على رأسها حكومة مدينة شينزن، وشركة “ديجيتال الصين”، الموزع الرئيسي لهواتف “هونر”، وذلك في صفقة قيمتها 100 مليار يوان صيني، أي ما يعادل 15.2 مليار دولار، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وتتضمن الصفقة بيع قطاع تصنيع هواتف “هونر” وقطاع البحث والتطوير، وكذلك قطاع إدارة بيع التجزئة، وسيكون لشركة ديجيتال تشينا نسبة 15% من شركة أونور عند إتمام الصفقة، ويُذكر أنها تعمل مع هواوي في العديد من القطاعات، وأبرزها قطاع الخدمات السحابية

ومن المقرر أن

“هونر” ستحتفظ بموظفيها، الذين يبلغ عددهم 7000 موظف، إذ تتضمن فريق العمال، وكذلك الإداريين، وتخطط الشركة إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال السنوات الثلاث المقبلة.