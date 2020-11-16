ب1.8 مليار دولار”ساويرس” يستحوذ على شركة تيرانجا جولد لإنتاج الذهب

المستقلة/- أعلنت شركة “انديفور للتعدين”، التي تعمل في استخراج الذهب في غرب أفريقيا، عن استحواذها على شركة “تيرانجا جولد كورب”، عبر مبادلة الأسهم.

ويعد نجيب ساويرس أكبر مساهمي شركة “انديفور للتعدين”.

وتبلغ قيمة صفقة الاستحواذ على تيرانجا جولد كورب نحو 1.86 مليار دولار، حيث تقدم “إنديفور” علاوة بنسبة 5.1% على سعر إغلاق “تيرانجا” ، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وستنتج الشركة المندمجة حوالي 1.5 مليون أوقية من الذهب سنويًا عبر غرب إفريقيا، مما يجعلها واحدة من أكبر 10 منتجين للذهب في العالم.