بيونسيه تحتل الصدارة بقائمة أعظم فيديو موسيقي فى التاريخ

واستخدمت المخرجة صورًا حية تتعلق بتاريخ وثقافة الأمريكيين السود، فتاة ترقد على سطح سيارة، جدار مكتوب عليه: “توقف عن إطلاق النار علينا” الطلاء بالرش، وفقًا لموقع “سبوتنيك”.

وتفوّق الفيديو، وفقا للمجلة، على مقاطع فيديو موسيقية شهيرة أخرى مثل Billie Jean لمايكل جاكسون، وKiss لبرينس، وBad Romance لليدي غاغا.

وظهرت بيونسيه في القائمة مرتين، حيث احتل مقطع الفيديو الخاص بأغنية “Single Ladies” المركز الثاني عشر، وكان فيديو أغنية “ليدي غاغا” في الترتيب السادس والستين، في وقت سابق، في حفل جرامي الثالث والستين، حطمت بيونسيه الرقم القياسي لعدد الجوائز بين النساء.

وعلي جانب آخر كانت كشفت تقارير إعلامية، عن تعرض بيونسيه، لعملية سرقة للمرة الثانية لها، في شهر واحد، حيث سرقت ثلاثة وحدات تخزين خاصة بها بداخلهم حقائب يد فاخرة وفساتين، شهر مارس الماضي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 39 عاماً، تعرضت خلال الأسابيع الأخيرة لسرقة ثلاثة وحدات تخزين لها في لوس أنجلوس الأمريكية، للمرة الثانية لها، والتي كانت قد استأجرتها من شركة الإنتاج الشهيرة Parkwood Entertainment.

We rank the 100 greatest music videos ever — from Beyoncé to Bowie, "Sledgehammer" to "Sabotage.” https://t.co/QHdwOstgu4

— Rolling Stone (@RollingStone) July 30, 2021