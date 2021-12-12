(بين الرمال) و(مونتريال) يحصدان جوائز ART في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

(بين الرمال) و(مونتريال) يحصدان جوائز ART في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

المستقلة/-نزار العلي (جدة)/..حصد مشروع الفيلم السعودي “بين الرمال” الجائزة الأخرى المقدمة من شبكة قنوات ART وقيمتها أيضا ٥٠ ألف دولار، والمقدمة لمشروع أفضل فيلم سعودي بسوق المهرجان.

الفيلم كتابة وإخراج محمد العطاوي، وتدور أحداثه حول تاجر تبغ يسعى أن يلم شمله مع زوجته الحامل قبل ولادتها، ويجد نفسه ضائعا في وسط الصحراء الشاسعة وحيدا مع ماضيه الغامض الذي يطارده في عزلته، وذئب يتتبع خطواته عن كثب.

كما حصد مشروع الفيلم الأردني “مونتريال” المشارك بسوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة، إحدى جوائز قنوات شبكة قنوات راديو وتلفزيون العرب ART بقيمة ٥٠ ألف دولار، والمقدمة لإحدى مشروعات الأفلام.

الفيلم كتابة وإخراج أمير نايفة، الذي حازت أول أفلامه الروائية الطويلة بعنوان “٢٠٠ متر” على العديد من الجوائز الهامة بمختلف مهرجانات السينما العربية والعالمية.

وتدور أحداث مشروع فيلمه “مونتريال” حول مغامرة صبي مغترب مع رجل عجوز في إحدى القلاع الصليبية الأثرية وسط الجبال والأساطير.

الجوائز تم منحها لمشروعات الأفلام بناء على مشاورات واجتماعات مكثفة تمت بين فريق الشبكة، حيث قامت بتسليمها السيدة أفنان السراج، المدير التجاري بشبكة راديو وتلفزيون العرب.

وكانت شبكة قنوات راديو وتلفزيون العرب ART قد أعلنت قبل أيام عن مشاركتها بجائزتين قيمة كل منهما ٥٠ ألف دولار لمشروع فيلمين تحت التطوير أو تحت الإنتاج.

جدير بالذكر أنه تم مناقشة جميع الأفلام المعروضة في سوق البحر الأحمر من قبل لجنة تحكيم مستقلة تتألف من مخرج المهرجان -الشاعر السعودي- أحمد الملا، والمنتجة الأمريكية أليكس ماديجان، والمنتج الألماني تاناسيس كاراثانوس في حين تولى مدير المهرجان أليكس موسى ساوادوغو، والمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، والمخرج الفرنسي لادج لي لجنة الأعمال قيد الإنجاز.

شملت محادثات السوق سلسلة من ورش العمل، والندوات السينمائية، والدورات التي عقدها كبار المتحدثين في المجال السينمائي، بالإضافة إلى جلسات تواصل سينمائية جمعت بين الضيوف المتخصصين بالمجال والمشاركين في سوق المهرجان.