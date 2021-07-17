بيل يتسبب في أزمة جديدة داخل ريال مدريد

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن مشكلة جديدة تواجه ريال مدريد مع نجمه الويلزي جاريث بيل.

ولعب بيل (32 عاما) الموسم الماضي معارا بصفوف توتنهام، قبل عودته لريال مدريد لارتباطه بعقد ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فمع انفصال المملكة المتحدة التي تعتبر ويلز أحد أضلاعها عن الاتحاد الأوروبي، أصبح بيل يحمل جنسية مختلفة عن جنسيات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سيشغل مكانا من المسموح بقيدهم من خارج دول الاتحاد.

ولا يفكر بيل في أي حال من الأحوال في مغادرة ريال مدريد هذا الصيف، حيث ينوي استكمال تعاقده للنهاية.

وأوضحت الصحيفة، أن المشكلة التي تواجه ريال مدريد تتمثل في وصول قائمة لاعبيه من خارج الاتحاد الأوروبي للحد الأقصى، في وجود الثلاثي البرازيلي إيدير ميليتاو ورودريجو جويس وفينيسيوس جونيور، بالإضافة للياباني تاكيفوسا كوبو، ولكن من المتوقع أن يخرج معارا مرة أخرى هذا الصيف.

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