بيع 2.45 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم في قطر

المستقلة/-  قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الخميس إن منظمي كأس العالم باعوا 2.45 مليون تذكرة للمباريات في قطر هذا العام بعد بيع أكثر من نصف مليون تذكرة في آخر مرحلة بين 5-16 يوليو تموز.

وأوضح الفيفا أن أكبر عدد من التذاكر يخص مباريات بدور المجموعات بين الكاميرون والبرازيل، والبرازيل وصربيا، والبرتغال وأوروجواي، وكوستاريكا وألمانيا، وأستراليا والدنمارك.

وأضاف الفيفا “يتصدر المشجعون المقيمون في قطر والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك والإمارات وإنكلترا والأرجنتين والبرازيل وويلز وأستراليا صفوف البيع الالكترونية بضمان أكبر عدد من التذاكر”.

وسيعلن عن المرحلة القادمة لبيع التذاكر قبل نهاية سبتمبر/ أيلول بينما ستفتح منافذ البيع في الدوحة بعد آخر مرحلة للبيع الالكتروني.

وستنطلق النهائيات قبل يوم واحد من الموعد الأصلي ليقام حفل الافتتاح قبل مباراة قطر والإكوادور يوم الأحد 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتقام نهائيات كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط وتأخر موعدها عن الموعد التقليدي بين يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز لتجنب الحر الشديد بالمنطقة.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

جيش الاحتلال الإسرائيلي يداهم ويغلق سبع مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية

اخر الاخبار

منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع الجزائر في موجة الحرائق

اخر الاخبار

وفاة  ولفجانج بيترسن مخرج فيلم “Troy “

اخر الاخبار

ليفاندوفسكي: برشلونة سيعود الى منصات التتويج

اخر الاخبار

ثلاث نصائح قيّمة لمنع التهديدات الأمنية الإلكترونية في المستقبل

اخر الاخبار

أمانة بغداد والنائبة وحدة الجميلي.. تبليط أزقة الدورة تأخر أكثر من شهرين..!!

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار قطر

بيع 2.45 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم في قطر

اخر الاخبار

منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع الجزائر في موجة الحرائق

اخر الاخبار

ليفاندوفسكي: برشلونة سيعود الى منصات التتويج

اخر الاخبار

ثلاث نصائح قيّمة لمنع التهديدات الأمنية الإلكترونية في المستقبل

اخر الاخبار

أمانة بغداد والنائبة وحدة الجميلي.. تبليط أزقة الدورة تأخر أكثر من شهرين..!!

اخبار العراق

علي شداد : مؤتمر الحوار الوطني رسم خارطة طريق واضحة لحلحلة الازمة السياسية

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل

اخبار العراق

التربية تحدد الأول من أيلول موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية في المدارس

اخبار العراق

تقرير : العراق يحتل المرتبة الرابعة عربياً كأكبر مستهلك للنفط

اخبار العراق

الرافدين يطلق وجبة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية

اخر الاخبار

صحيفة : إيران تعيق الجهود الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي

اخبار العراق

تقرير : وزير المالية المستقيل يفجر عبوة في اسس النظام السياسي في العراق

اخبار العراق

محافظة نينوى تنتهي من إعــادة إعمار 1550 مشروعاً مدمرا

اخر الاخبار

الاتصالات مستمرة بتنفذ مشاريع الفايبر توهوم والقرض الياباني والكيبل الضوئي FTTH

اخر الاخبار

التيليجراف : مانشستر اليونايتد يستهدف التعاقد مع البلجيكي توماس مونييه

اخر الاخبار

استمرار انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الخميس