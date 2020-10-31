بيض المائدة يباع فوق السعر المحدد.. رغم قرارات الوزارة

المستقلة /- لاتزال اسعار بيض المائدة مرتفعة في السوق المحلية بكربلاء، رغم التوجيهات الحكومية الصادرة عن وزارة الزراعة بتخفيض اسعار البيض.

وذكر مواطنون ان اسعار البيض لاتزال مرتفعة في اغلب المحال التجارية والاسواق في مختلف مناطق المحافظة، مشيرين الى ان التوجيهات الحكومية بشأن تخفيض اسعار البيض الى 5000 دينار لم تطبق في اغلب الاماكن.

وعبر المواطنون عن غضبهم من التلاعب باسعار البيض، داعين الحكومة الى تشديد مراقبة اسعار بيع المنتجات لمنع استغلال المواطنين.

واعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تحديد سعر بيع البيض بخمسة آلاف دينار للطبقة الواحدة، وتأسيس مراكز تسويقية متكاملة لبيع البيض على أن يتم التعاون مابين الوزارة والجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن ويتم تحديد أسعار المنتجات من البيض واللحوم بالاتفاق مع الجهات الامنية المختصة لمحاسبة المخالفين.

واكد وزير الزراعة محمد الخفاجي في بيان تلقته وكالة النبأ، ان الهدف من هذه المراكز هو التخفيف عن كاهل المواطن والحصول على البيض واللحوم بأسعار مناسبة تمنع الاستغلال والارتفاع المفاجئ والغير مبرر للأسعار.